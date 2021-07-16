Gölcüklü çocuklar semt sahalarında buluşuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında; Gölcük Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen, “Gölcük Semt Sahaları Çocuk Spor Etkinlikleri” Düzağaç ve İpekyolu Mahallesi Semt Sahalarında başlarken, 12 mahalle semt sahasında da devam edecek
PROJENİN HEDEFİ ÇOCUKLARA SPOR BİLİNCİ KAZANDIRMAK
Projenin hedefi; ilçenin semt sahalarında çocuklarla buluşup, yetenekli çocukları keşfederek, alt yapı sporcusu olarak çeşitli branşlara yönlendirip, spor bilincini kazandırmak. Etkinlikler; 14 ayrı semt sahasında, kız ve erkek katılımcılarla, 4-6, 7-9, 10-15 yaş gruplarıyla yapılacak. Her kategoriden 2 öğrenci olmak üzere en iyi dereceyi yapan 6 öğrenci, 18 Ağustos 2021 tarihinde, 17 Ağustos Spor Salonu’nda yapılacak finallere katılmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporcular çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Gölcük semt sahalarındaki etkinliklere gençlerimizi bekliyoruz.
ETKİNLİĞİN YAPILACAĞI SEMT SAHALARI:
Yunus Emre Parkı Spor Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 26 Temmuz 2021
Kuruçeşme Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 27 Temmuz 2021
Donanma Pazarlıdere Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 28 Temmuz 2021
19 Mayıs Spor Kompleksi - saat: 10.30 – 12.30 - 29 Temmuz 2021
Kavaklı Semt Sahası ( Havuz yanı ) saat: 10.30 – 12.30 - 02Ağustos 2021
Çiftlik Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 03 Ağustos 2021
Hisareyn Stadı - saat: 10.30 – 12.30 - 05 Ağustos 2021
Hisareyn Stadı - saat: 10.30 – 12.30 - 09 Ağustos 2021
Piyalepaşa Niyazi Yıldız Parkı - saat: 10.30 – 12.30 - 10 Ağustos 2021
Selimiye Köyü Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 12 Ağustos 2021
Hamidiye Köyü Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 16 Ağustos 2021
Yeni Ferhadiye Köyü Semt Sahası - saat: 10.30 – 12.30 - 17 Ağustos 2021
17 Ağustos Kapalı Spor Salonu – FİNAL - 18 Ağustos 2021
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.