Takımını kur turnuvaya katıl ödülü kap

Hereke Gençlik Eğitim Kültür ve Spor Derneği (HERGES), bu yıl ikincisini düzenleyeceği 2. Bahar Futbol Bahar Turnuvası’nın başvuruları başladı
HERKES İÇİN FUTBOL
31 Temmuz tarihine kadar devam edecek başvurular, 18 yaş üstü herkese açık olacak. Turnuvaya katılacak takım sayısına göre puan usulü yapılacak karşılaşmalar 4 Ağustos tarihinde başlayacak. Herges Derneği yeni normalleşme döneminde futbol severler için önemli bir etkinliği gerçekleştiriyor. İlk turnuvayı pandemiden önce yapan Herges yeni normalle birlikte herkesin sabırsızlıkla beklediği futbol turnuvasının ikincisini düzenliyor. Yukarı Hereke Halı Saha Tesislerinde yapılacak olan karşılaşmalarda takımlar 14 kişiden oluşacak.
TÜM İLÇELERDEN KATILIM OLMASI BEKLENİYOR
Körfez ve Dilovası ilçelerinden takımların ilgi gösterdiği turnuvaya tüm ilçelerden katılım olması bekleniyor. Maç saatlerinin mesai saatlerine göre ayarlanacağı turnuvada maçları profesyonel hakemler yönetecek. Dereceye giren takımların nakdi ödül kazanacağı turnuvada takımlara sürpriz hediyeler verilecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.