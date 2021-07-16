KYÖV Özel Anadolu Lisesi akademik başarıya destek veriyor

Geçmişten günümüze taşıdığı değerler ile seçkin eğitim kadrosu ve başarılı öğrencileri ile adından sıkça söz ettiren KYÖV Özel Anadolu Lisesi, 2021 LGS sonuçları neticesinde öğrencilere, yüzdelik dilimler dikkate alınarak farklı oranlarda burs imkanı sağlanacağını açıkladı. KYÖV Özel Anadolu Lisesi’nde öğrencilerin ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda çok yönlü geniş bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve psikolojik gelişim süreçleri bütünsel bir çerçevede ele alınmaktadır. Açıldığı ilk günden itibaren başarısını tescilleyen okul, öğrencilere sağladığı ayrıcalıklı eğitim sistemi ile eğitim-öğretim hayatına emin adımlarla devam etmektedir. KYÖV Özel Anadolu Lisesi, LGS sonuçlarına göre yüzde 15’lik dilime giren öğrencilerin başvurularının kabul edileceğini ve yine LGS sonuçlarına göre yüzde 12’lik dilime giren öğrencilere farklı oranlarda burs imkanı sağladığını belirtti. Kayıtlar ve bursluluk oranları hakkında detaylı bilgi ve randevu almak için 0537 640 00 49 veya 0262 226 10 42 numaralı telefonları arayabilirsiniz.