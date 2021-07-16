16 Tem 2021 - 16:52- Gündem G: 16 Tem 2021 - 16:54

Körfezliler, 15 Temmuz’da meydanları doldurdu

15 Temmuz’un 5’inci yılında Körfezliler, yine Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Şehitlerin anıldığı, duaların edildiği gecede “Türkiye Geçilmez” mesajı verildi
Körfezliler, 15 Temmuz’da meydanları doldurdu mask
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15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde Körfezliler yine meydanları doldurdu. Bu yıl da Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen özel programa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği, duaların edildiği gecede vatandaşlar hep birlikte “Türkiye Geçilmez” diyerek haykırdı.

YOĞUN KATILIM

Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Belediyesi tarafından gerçekleştirilen programa Kaymakam Gürsoy Osman Bilgin, Başkan Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hüseyin Eraslan, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, AKP İlçe Başkanı Ramazan Tuna, BBP İlçe Başkanı Bayram Kurtaran, eski Belediye Başkanı İsmail Baran, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

UMUT MÜRARE KONSERİ

Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunuldu. Mehteran gösterisinin de gerçekleştirildiği 15 Temmuz Özel Programı’nda daha sonra Umut Mürare konseri başladı. Sevilen ezgilerini şehitlerimiz için seslendiren Mürare’ye konser sonrasında protokol üyeleri plaket takdim etti. İlahilerin seslendirildiği gecede duayı daİlçe Müftüsü Abdul Muhammed Çınar yaptı. Program, Türkiye ile eş zamanlı olarak sela okunması ile sona erdi.

# eğitim, AKP, Körfez Belediyesi

16 Tem 2021 - 16:52 - Gündem

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