16 Tem 2021 - 16:53- Gündem G: 16 Tem 2021 - 16:54

Yalakdere Kooperatifi’nde Eryürek güven tazeledi

Karamürsel S.S. 127 NoluYalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Kooperatifi’nin olağan genel kurulunda tek aday olan mevcut Başkan Tarık Eryürek güven tazeledi
Yalakdere Kooperatifi’nde Eryürek güven tazeledi mask
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Karamürsel Yalakdere ve çevre mahallelerine yolcu taşımacılığı alanında hizmet veren S.S. 127 NoluYalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Kooperatifi olağan genel kurulunu yaptı. Mevcut Başkan Tarık Eryürek, tek aday olduğu kongrede 15 oy ile yeniden başkan olarak 5’inci dönemine girmiş oldu. 18 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede divan başkanlığını Vedat Tetik üstlendi. Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen kongreye Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Sait Mete, Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Sevinç, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, 2 Nolu Karamürsel-İzmit Küçük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş ve üyeler katıldı.

YÖNETİM KURULU (DİŞİ)

Tarık ERYÜREK

Tahir ALTUN

Hüseyin ÖZDEMİR

DENETİM KURULU (DİŞİ)

Mustafa KARAKURT

Osman AKBÜTÜN

# Mustafa, AKP

16 Tem 2021 - 16:53 - Gündem

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