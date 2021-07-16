Yalakdere Kooperatifi’nde Eryürek güven tazeledi

Karamürsel Yalakdere ve çevre mahallelerine yolcu taşımacılığı alanında hizmet veren S.S. 127 NoluYalakdere Çevre Köyleri Yolcu ve Servis Taşımacılığı Kooperatifi olağan genel kurulunu yaptı. Mevcut Başkan Tarık Eryürek, tek aday olduğu kongrede 15 oy ile yeniden başkan olarak 5’inci dönemine girmiş oldu. 18 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede divan başkanlığını Vedat Tetik üstlendi. Karamürsel Belediyesi Nikah Salonu’nda gerçekleşen kongreye Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AKP İlçe Başkanı Sait Mete, Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Adem Sevinç, Karamürsel Ziraat Odası Başkanı Memduh Birinci, 2 Nolu Karamürsel-İzmit Küçük Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Ahmet Utaş ve üyeler katıldı.
YÖNETİM KURULU (DİŞİ)
Tarık ERYÜREK
Tahir ALTUN
Hüseyin ÖZDEMİR
DENETİM KURULU (DİŞİ)
Mustafa KARAKURT
Osman AKBÜTÜN
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.