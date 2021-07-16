Derinceliler darbeye karşı tek yürek oldu

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin beşinci yıl dönümünde, yurdun dört bir yanında meydanlarda demokrasi nöbeti tutuldu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Derince’deki program ise Kent Meydanı’nda gerçekleşti. Kaymakamlık ve belediye tarafından düzenlenen programa Kaymakam Cemil Aksak, Belediye Başkan Vekili Kenan Yalçın, İlçe Müftüsü Mecit Amil, AKP İlçe Başkanı Koray Merdan, MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, Belediye Başkan Yardımcıları Adnan Pala ve İbrahim Şirin, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, STK yöneticileri katıldı.

DEMOKRASİ NÖBETİ TUTTULAR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda İlçe Müftülüğü hocaları tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından İlçe Müftüsü Mecit Amil tarafından dua yaptırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasını Kent Meydanı’nda kurulan dev ekran aracılığıyla takip eden Derinceliler, bu özel ve anlamlı gecenin ilerleyen saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. FETÖ’nün 15 Temmuz’daki hain darbe planını yansıtan kesitlerin de görüntüler aracılığıyla ekranlara yansıtıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programında Derinceliler darbeye karşı yine tek yürek oldu.