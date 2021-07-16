16 Tem 2021 - 16:46- Asayiş G: 16 Tem 2021 - 17:01

Kandıra Belediyesi'nde intihar girişimi!

Kandıra'da yapılacak yeni belediye binasının taşeronluğunu yapan şahıs parasını alamadığı için intihara kalkıştı
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Kandıra'da yapılacak yeni belediye binasının taşeronluğunu yapan şahıs parasını alamadığı için intihara kalkıştı. Belediye Başkanı Adnan Turan konuşmak isteyen şahıs henüz intihardan vazgeçmediği öğrenildi. Başkan Turan'ın Cebeci'de olması sebebi ile polis ekipleri ve itfaiye ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor. 

Ayrıntılar geliyor...
# itfaiye, Adnan Turan

16 Tem 2021 - 16:46 Kocaeli/ Kandira- Asayiş

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