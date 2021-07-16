Korona tablosunda bir iyi bir de kötü haber!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 16 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 6 bin 918 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 35 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 84 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 229 bin 582'ye yükseldi.

1. DOZ AŞILAMADA ORTALAMA YÜZDE 62.45'E ULAŞILDI

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 62.45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 32.07 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 62 milyon 244 bin 821'e yükseldi.

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 19 MİLYON 104 BİN 997 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 38 milyon 765 bin 635 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 19 milyon 904 bin 709 olarak kayıtlara geçerken, yeni başlayan 3. doz uygulamasında 3 milyon 574 bin 478 kişiye aşı yapıldı.

BALIKESİR DE MAVİ KATEGORİYE YÜKSELDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda bir ilin daha mavi olduğunu belirterek, "Balıkesir bayramı bayram gibi kutlamayı hak etti. Balıkesir artık mavi kategoride. Bayramdan önce en az bir doz aşımızı olarak mücadelede yerimizi alalım" ifadelerini kullandı. Daha önce Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Muğla illeri mavi kategoriye ulaşan iller olmuştu.



DÜN VAKA SAYILARI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 48 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 304 de yeni vaka tespit edilmişti.