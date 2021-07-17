İzmitli üreticilerin sütü daha değerlenecek

İzmit’te süt üretiminde kalite standartlarını yükseltmek, sütün sağım hijyenini sağlamak ve süt sığırlarının meme sağlığını korumak amacıyla çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi, ilçede süt toplama faaliyeti yapan üreticilere ücretsiz sağım hijyen aparatı dağıtacak. Süverler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Bulduk, Terziler, Kulmahmut Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarına dezenfektan ve sağım hijyen aparatı dağıtımı bayramdan sonra başlayacak.
SÜT SAĞIM HİJYEN APARATI
Sağım öncesi ve sonrası dezenfeksiyon uygulamasının şehirde süt sığırcılığı yapan işletmelerde yaygınlaştırılmasını sağlamak isteyen İzmit Belediyesi, ortakların kooperatife teslim ettiği sütlerde daha hijyenik sağım ortamı sağlayarak, süt kalitesinin iyileştirilmesine de katkıda bulunacak. Çalışmayla kooperatifler üzerinden süt kalitesini arttırılacak ve piyasaya daha kaliteli süt sunulacak.
EĞİTİMLER PLANLANIYOR
Serbest piyasada çiftçilerin rekabet güçlerini yükseltmek amacı da güden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ziraat mühendisleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından eğitim ve çalışma planları hazırlanmaya başladı. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile birlikte daha kaliteli ve standart üretime giden yolda önemli bir adım atan İzmit Belediyesi, süt üreticilerine verilen desteği lansmanla halka duyuracak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.