İzmitli üreticilerin sütü daha değerlenecek

İzmit’te süt üretiminde kalite standartlarını yükseltmek, sütün sağım hijyenini sağlamak ve süt sığırlarının meme sağlığını korumak amacıyla çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi, ilçede süt toplama faaliyeti yapan üreticilere ücretsiz sağım hijyen aparatı dağıtacak. Süverler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Bulduk, Terziler, Kulmahmut Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarına dezenfektan ve sağım hijyen aparatı dağıtımı bayramdan sonra başlayacak.

SÜT SAĞIM HİJYEN APARATI

Sağım öncesi ve sonrası dezenfeksiyon uygulamasının şehirde süt sığırcılığı yapan işletmelerde yaygınlaştırılmasını sağlamak isteyen İzmit Belediyesi, ortakların kooperatife teslim ettiği sütlerde daha hijyenik sağım ortamı sağlayarak, süt kalitesinin iyileştirilmesine de katkıda bulunacak. Çalışmayla kooperatifler üzerinden süt kalitesini arttırılacak ve piyasaya daha kaliteli süt sunulacak.

EĞİTİMLER PLANLANIYOR

Serbest piyasada çiftçilerin rekabet güçlerini yükseltmek amacı da güden İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ziraat mühendisleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından eğitim ve çalışma planları hazırlanmaya başladı. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile birlikte daha kaliteli ve standart üretime giden yolda önemli bir adım atan İzmit Belediyesi, süt üreticilerine verilen desteği lansmanla halka duyuracak.