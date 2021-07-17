İzmit Belediyesi'nden Kassel Çocuk Köyü’ne ziyaret

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Kassel Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek Okul Müdürü Emrah Akyıldızlar ile görüştü. Görüşmede çocuklar için yapılabilecek özel program ve etkinlikler üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi.
“ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİMİZ”
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile görüşmelerde bulunan Kassel Çocuk Köyü Müdürü Emrah Akyıldızlar, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Solakoğlu, çocukların öncelikli olduğunu ve onlar için her zaman ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.