17 Tem 2021 - 09:20- Gündem G: 17 Tem 2021 - 09:22

İzmit Belediyesi'nden Kassel Çocuk Köyü’ne ziyaret

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Kassel Çocuk Köyü’nü ziyaret etti
İzmit Belediyesi'nden Kassel Çocuk Köyü’ne ziyaret mask

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu İl Müdürlüğü’ne bağlı Kassel Çocuk Köyü’nü ziyaret ederek Okul Müdürü Emrah Akyıldızlar ile görüştü. Görüşmede çocuklar için yapılabilecek özel program ve etkinlikler üzerine fikir alışverişi gerçekleştirildi. 

“ÇOCUKLAR ÖNCELİĞİMİZ”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ile görüşmelerde bulunan Kassel Çocuk Köyü Müdürü Emrah Akyıldızlar, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Solakoğlu, çocukların öncelikli olduğunu ve onlar için her zaman ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. 
# çocuk, Okul, İzmit belediyesi

17 Tem 2021 - 09:20 - Gündem

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