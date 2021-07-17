İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye bir park daha kazandıracak

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir merkezi ve mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi Hafız İbrahim Sokak’ta çocukların gönüllerince eğleneceği, ailelerin vakit geçireceği yeni park çalışmasına başladı. Yapımına başlanan park içerisinde çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra yetişkinler için de dinlenme alanları yer alacak.
SOSYAL YAŞAM ALANI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Hatipköy Hafız İbrahim Sokak’ta 553 metrekare alanda park yapımı çalışmalarına başladı. Parkın 125 metrekaresi çocuk oyun alanı, 240 metrekaresi yeşil alan ve 90 metrekaresi etkinlik alanı olacak şekilde planlandı. Kuruçeşme’ye kazandırılacak olan sosyal yaşam alanının içerisinde oyun grubu, kondisyon alanı, bank ve kamelyalar yer alacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.