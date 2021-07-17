17 Tem 2021 - 09:22- Gündem G: 17 Tem 2021 - 09:23

İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye bir park daha kazandıracak

İzmit Belediyesi, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi’nde ailelerin güvenle vakit geçirebileceği yeni park yapımına başladı
İzmit Belediyesi Kuruçeşme’ye bir park daha kazandıracak mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, şehir merkezi ve mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi Hafız İbrahim Sokak’ta çocukların gönüllerince eğleneceği, ailelerin vakit geçireceği yeni park çalışmasına başladı. Yapımına başlanan park içerisinde çocuklar için oyun alanlarının yanı sıra yetişkinler için de dinlenme alanları yer alacak. 

SOSYAL YAŞAM ALANI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme Hatipköy Hafız İbrahim Sokak’ta 553 metrekare alanda park yapımı çalışmalarına başladı. Parkın 125 metrekaresi çocuk oyun alanı, 240 metrekaresi yeşil alan ve 90 metrekaresi etkinlik alanı olacak şekilde planlandı. Kuruçeşme’ye kazandırılacak olan sosyal yaşam alanının içerisinde oyun grubu, kondisyon alanı, bank ve kamelyalar yer alacak.
# çocuk, İzmit belediyesi, Sokak

17 Tem 2021 - 09:22 - Gündem

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