17 Tem 2021 - 09:23- Gündem G: 17 Tem 2021 - 09:24

‘Sokakta Müzik  Yüzlerde Tebessüm ‘ sürüyor

‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinlikleriyle yerel müzisyenleri vatandaşlarla sokak dinletilerinde buluşturan İzmit Belediyesinin ‘Sokakta Müzik, Yüzde Tebessüm’  bugün de renkli görüntülerle sürdü
‘Sokakta Müzik  Yüzlerde Tebessüm ‘ sürüyor mask

İzmit Belediyesinin yerel müzisyenleri desteklemek ve halkı müziğin ritmine ortak etmek için düzenlediği ‘Sahne Senin, Müzik Senin’ etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. İzmitliler bugün (cuma) saatler 17.00’yi gösterdiğinde Kocaeli Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Üyeleri ile sanat müziği keyfini doyasıya çıkardı. Kadın, erkek, genç, çocuk, yaşlı, 7’den 70’e tüm İzmitliler’in eğlendiği mini konserde unutulmaz anlar yaşandı. 

SANAT MÜZİĞİ KEYFİ

Kocaeli Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Üyeleri; vokalde Ayşe Nazan Karaman ile Rıdvan İşcan, klavyede Hüseyin Bertan, klarnette Gökhan Saat, kemanda Arda Göbekçioğlu ile Gökhan Atar, udda Alaattin Demirören, perküsyonda ise Metin Yavuz ile Nedim Samsa sanatını konuşturarak tüm İzmitlileri sanat müziğinin keyfine ortak etti.

KONSERLER SÜRÜYOR

Yerel müzisyenlere destek vermek adına gerçekleştirilen bu etkinliklerin devam edeceğini açıklayan İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri, pandeminin yaratmış olduğu maddi ve manevi tüm sıkıntıların azaltılması adına çalışmaların süreceğini belirtti. Sevilen şarkılarla İzmitliler’in morallerini yerine getiren yerel müzisyenler ise destekler ve alkışla buluşmanın memnuniyetini yaşıyor. 
# çocuk, İzmit belediyesi, Kadın

17 Tem 2021 - 09:23 - Gündem

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