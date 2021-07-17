17 Tem 2021 - 09:24- Gündem G: 17 Tem 2021 - 09:25

Gölcük’teki iki önemli caddede üstyapı çalışması

Gölcük ilçesindeki iki önemli cadde olan Anafartalar Caddesi’ndeki üstyapı çalışması tamamlanırken Başak Caddesi’nde imalatlara bugün başlandı.
Gölcük’teki iki önemli caddede üstyapı çalışması mask

Şehir genelindeki birçok noktada üstyapı çalışması gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir çoğunu tamamlarken plan dahilinde yeni çalışmalara başlıyor. Bu kapsamda Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi’nde bulunan Anafartalar Caddesi’ndeki üstyapı çalışması tamamlanırken Topçular Mahallesi Başak Caddesi’ndeki üstyapı imalatlarına bugün itibari başlandı.

ANAFARTALAR CADDESİNDE 3 BİN TON ASFALT SERİLDİ

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında uzunluğu bin 100 metre olan Anafartalar Caddesinde 2 bin 650 metreküp trimer kazısı yapıldı. İş dahilinde 4 bin 430 ton PMT ve 3 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

BAŞAK CADDESİNDE ÇALIŞMALARA BAŞLANDI

Üstyapı çalışmalarının bugün başladığı 900 metre uzunluğundaki Başak Caddesinde, bin 230 metreküp trimer imalat tamamlandı. PMT imalatına başlanan cadde de bin 900 ton PMT ve bin 600 ton binder serimi yapılarak çalışmalar tamamlanacak. 
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

17 Tem 2021 - 09:24 - Gündem

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