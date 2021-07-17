Karamürsel İnönü ve Atatürk Caddeleri yenileniyor

Karamürsel İnönü ve Atatürk Caddelerinde, İSU tarafından yapılan altyapı çalışmaları ardından Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan asfaltlama ve kaldırım yapımı çalışmaları devam ediyor. Asfaltlama çalışmalarının tamamlandığı İnönü ve Atatürk Caddesi’nde granit plaktaşı kaldırım yapımı çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi.
İNÖNÜ CADDESİNDE ÜSTYAPI TAMAMLANDI
Karamürsel İnönü Caddesi’nde yapılan altyapı çalışması sonrası caddede meydana gelen bozulma Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri tarafından yapılan üstyapı çalışmalarıyla yenilendi. 300 metre uzunluğundaki İnönü Caddesi’nde 400 ton binder asfaltlama çalışması tamamlanırken kaldırım yapımı çalışmaları da tamamlanma aşamasına geldi. Kaldırımları genişletilen caddenin sağlı sollu her iki tarafına da granit plaktaşı kaldırım imalatı yapılıyor.
ATATÜRK CADDESİ’NDE KALDIRIM ÇALIŞMALARI
350 metre uzunluktaki Atatürk Caddesi’nde asfaltlama yapıldı. Granit bordür ve plaktaşı imalatları yapımı devam ediyor. Her iki cadde, alt ve üstyapısı ile baştan aşağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.