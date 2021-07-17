Aracı olanlar dikkat! 5 gün ücretsiz

Kurban Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak. Bayram boyunca ve Cumartesi günü de devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.

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Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 20 Temmuz’dan 24 Temmuz Cumartesi gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.