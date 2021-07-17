Kocaeli İl, İzmit İlçe, Çukurbağ Mahallesi, 421 Ada, 24 Parsel, 2+Çatı Katı, 5 NoluBağımsız Bölüm İmar Durumu: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Çukurbağ Mahallesi 421 ada, 24 parsel sayılı taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında ''Konut Alanı''kullanımında kalmakta olup yapılaşma koşulları bitişik yapı nizamda 3 kat müsadelidir.
17 Tem 2021 - 10:35- Gündem Güncelleme: 17 Tem 2021 - 10:38
İzmit Çukurbağ'da 3+1 daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Çukurbağ'da 3+1 daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.