17 Tem 2021 - 10:35- Gündem G: 17 Tem 2021 - 10:38

İzmit Çukurbağ'da 3+1 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Çukurbağ'da 3+1 daire icradan satılık
İzmit Çukurbağ'da 3+1 daire icradan satılık mask

Kocaeli İl, İzmit İlçe, Çukurbağ Mahallesi, 421 Ada, 24 Parsel, 2+Çatı Katı, 5 NoluBağımsız Bölüm İmar Durumu: Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Çukurbağ Mahallesi 421 ada, 24 parsel sayılı taşınmaz İzmit Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında ''Konut Alanı''kullanımında kalmakta olup yapılaşma koşulları bitişik yapı nizamda 3 kat müsadelidir.

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# İzmit belediyesi, Çukurbağ Mahallesi

17 Tem 2021 - 10:35 - Gündem

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