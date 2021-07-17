Satış konusu Kocaeli İli, Başiskele ilçesi, Ş. Döngel Mahallesi, 334 ada 17 parselde kayıtlı, Bodrum kat, 1 no'lu bağımsız bölüm, mesken vasıflı taşınmaz Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut yapılaşmaları mevcuttur. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan 29 Ekim Caddesine yakın konumda olduğundan ulaşım imkânları iyi düzeydedir.
17 Tem 2021 - 10:38- Gündem Güncelleme: 17 Tem 2021 - 10:40
Başiskele Döngel'de 2+1 89 m² daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele Döngel'de 2+1 89 m² daire icradan satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.