Başiskele Döngel'de 2+1 89 m² daire icradan satılık

Satış konusu Kocaeli İli, Başiskele ilçesi, Ş. Döngel Mahallesi, 334 ada 17 parselde kayıtlı, Bodrum kat, 1 no'lu bağımsız bölüm, mesken vasıflı taşınmaz Başiskele Belediyesi sınırları içerisinde, meskûn alanda olup etrafında yoğun olarak konut yapılaşmaları mevcuttur. Ana arter ve toplu taşıma güzergâhı olan 29 Ekim Caddesine yakın konumda olduğundan ulaşım imkânları iyi düzeydedir.

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