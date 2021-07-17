17 Tem 2021 - 10:39- Gündem G: 17 Tem 2021 - 10:42

Çayırova Akse'de 243 m² arsa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Çayırova Akse'de 243 m² arsa icradan satılık
Çayırova Akse'de 243 m² arsa icradan satılık mask

Kocaeli İli, Çayırova İlçesi, AKSE Mahallesi, 1609 Ada, 8 Parselde kayıtlı 243,00 m2 arsa vasıflı taşınmazın tam hissesi satışa konudur. Kıymet takdirine esas taşınmaz Çayırova İlçesi Akse (Emek) Mahallesi 59 ve 58/3 sokaklara cepheli köşe parsel konumunda olup, üzerinde herhangi bir yapı olmayan boş bir parseldir. 

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17 Tem 2021 - 10:39 - Gündem

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