17 Tem 2021 - 10:52- Gündem G: 17 Tem 2021 - 10:55

Bu sahillerde 3 yıldır can kaybı olmadı! Sebebi ise...

Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra sahillerinde görev yapan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), 14 Haziran tarihinden itibaren 380 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. KOSKEM Amiri Ramazan Üzmez, geçen yıl bin 800 kişinin üzerinde kurtarma yaptıklarını, cankurtaranların görev yaptığı plajlarda son 3 yıldır can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Demirören Haber Ajansı
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Bu sahillerde 3 yıldır can kaybı olmadı! Sebebi ise... mask

Karadeniz’e kıyısı olan Kocaeli’nin Kandıra sahillerinde 8, İzmit Körfezi’nde de 4 plajda tam donanımlı olarak cankurtaranlık yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı KOSKEM ekibi, hayat kurtarmaya devam ediyor. Cankurtaranlar geçen yıl bin 800 kişiyi kurtarırken, bu yıl sezonun başladığı 14 Haziran’dan beri ise 380 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Cankurtaranların görev yaptığı sahillerde son 3 yıldır can kaybı yaşanmadı.

‘GÖREV YAPTIĞIMIZ PLAJLARDA SON 3 YILDIR CAN KAYBI YAŞANMADI’ 

KOSKEM Amiri Ramazan Üzmez sahillerde cankurtaranlık hizmeti verdiklerini belirterek, “Plajlarda engelleyici, önleyici önlemler alıyoruz. Kıyı emniyet şeritlerimiz, uyarı tabelalarımız var. Karadeniz’deki rip akıntılarını önleyici tabelalarımızla vatandaşları uyarıyoruz. Akıntılı bölgelerde boğulma vakaları oluyor. Can kurtaran arkadaşlarımız tarafından kurtarma yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl bin 800 kişinin üzerinde kurtarma yaptık. 2005 yılından bu yana 12 bin 700 kişi kurtardık. Bu yıl 14 Haziran tarihinden itibaren de 380 kişiyi kurtardık. Son 3 yıldır çalıştığımız, görev yaptığımız plajlarda herhangi bir can kaybı yaşamadık" dedi. 

‘SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DA DESTEK VERİYOR’

Gönüllüler ve sivil toplum örgütlerinin de kendilerine destek verdiklerini ifade eden Üzmez, “Bizim bir özelliğimiz var. Türkiye’de ilk defa itfaiye bünyesinde kurulan sivil toplum örgütleri ve gönüllülerden oluşan ekiplerimiz de var aramızda. Yaklaşık 60’a yakın personelimiz var. 70’e yakın da gönüllü ve sivil toplum örgütlerine bağlı arkadaşlarımız var. Onların da destekleriyle vatandaşlarımıza hizmet yapıyoruz. 12 plajda görev yapıyoruz. 4 tanesi İzmit Körfezi’nde 8 tanesi de Karadeniz kıyısında bulunuyor” diye konuştu. 

# itfaiye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi

17 Tem 2021 - 10:52 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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