Büyükakın, “Bunu başaracak gücümüz ve enerjimiz var”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen milli takımda ve er meydanlarında elde ettiği başarılı sonuçlar ile adından sıkça söz ettiren Kocaeli’nin baş pehlivanı Faruk Akkoyun, Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ı makamında ziyaret etti. 9,10,11 Temmuz tarihlerinde tarihi Sarayiçi er meydanında düzenlenen 660. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde yaptığı müsabakalar ile adından sıkça söz ettiren ve yarı finale kadar kalıp Türkiye’nin en iyi 4 pehlivanı arasına giren Akkoyun’u ağırlamaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, güreşlerin ardından kupası ve madalyası ile kendisine ziyarete gelen Akkoyun’a, gelecek yıllar için de başarılar diledi.

“SİZİNLE KONUŞMAK BANA ÇOK DAHA FAZLA MORAL AŞILADI”

2161 pehlivanın 14 farklı boyda mücadele ettiği tarihi güreşlerde başpehlivanlık boyunda 54 pehlivan ile Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı olabilmek için mücadele eden Akkoyun, birinci turda Ali Altun, ikinci turda Cengizhan Şimşek, üçüncü turda Serkan Serttürk ile mücadele etti. Faruk Akkoyun rakiplerini tek tek geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek Final müsabakaları öncesi Başkan Büyükakın ile görüştüğünü dile getiren Akkoyun; “Başkanımız sizle konuşmak bana ekstra moral ve güç verdi” dedi.

“GELECEK SENE DAHA İYİ OLACAĞIZ”

Hedefinin altın kemer olduğunu belirten Faruk Akkoyun, “Kırkpınar’a bir sene boyunca hazırlanıyoruz. Gelecek sene için sizlerin de desteği ile şimdiden çalışmaya başlıyoruz. 661. Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde inşallah altın kemeri evi olan Kocaeli’ne getireceğiz.” ifadelerini sarf etti. Tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinde üçüncü olan Kağıtspor'lu baş pehlivanımız Faruk Akkoyun'u ve minik 1 boyunda 3. olan pehlivanımız Salih Yıldız'ı ağırlamasının ardından bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Bir kez daha sporcularımızı ve antrenörlerimizi başarıları için kutluyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda yine ve yeniden altın kemer şehrimize gelecek. Bunu başaracak gücümüz de, enerjimiz de var” diye konuştu. Birliktelik çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.