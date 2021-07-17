Mesire alanında yangın çıktı

Gebze Mevlana Mahallesi'nde bulunan mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çam fidanları zarar gördü. Eline aldığı bidonlarla alevlere müdahale etmeye çalışan Mustafa Kaya (65), AA muhabirine, çıkan yangını görünce su doldurduğu bidonlarla 2 kilometre yürüdüğünü belirterek, "Orman bizim canımız, ciğerimiz." dedi.