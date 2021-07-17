17 Tem 2021 - 11:27- Asayiş G: 17 Tem 2021 - 11:30

Mesire alanında yangın çıktı
Mesire alanında yangın çıktı mask

Gebze Mevlana Mahallesi'nde bulunan mesire alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, çam fidanları zarar gördü. Eline aldığı bidonlarla alevlere müdahale etmeye çalışan Mustafa Kaya (65), AA muhabirine, çıkan yangını görünce su doldurduğu bidonlarla 2 kilometre yürüdüğünü belirterek, "Orman bizim canımız, ciğerimiz." dedi.
# itfaiye, Mustafa, Yangın

17 Tem 2021 - 11:27 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.230.197 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu mask
Kayalıklarda aksiyon filmi gibi kurtarma operasyonu
Otobüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi mask
Otobüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
21 yaşındaki Öykü’nün evinde öldüğü arkadaşı tutuklandı mask
21 yaşındaki Öykü’nün evinde öldüğü arkadaşı tutuklandı
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı mask
Otomobil ile servis minibüsü çarpıştı: 2 yaralı
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı mask
Adım adım takip edip genç kıza dehşeti yaşatan şahıs tutuklandı
TIR'ın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti mask
TIR'ın altında kalan eski kulüp başkanı hayatını kaybetti
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL