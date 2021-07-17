Dino Ndlovu: Siz biraz sabır gösterin

HERKES GİBİ BEN DE ÇOK ZORLANDIM

Pandemi nedeni ile herkes gibi zahmetli bir süreç geçirdiğinin altını çizen Kocaelispor’un Güney Afrikalı santraforuşu şekilde konuştu: Pandemiden dolayı dünyadaki herkes gibi ben de hayli sıkıntılı bir süreç geçirdim. Eski takımım kamp dönemini Tayland'da geçirmek istiyordu. Ama orada da pandemi yasaklarından ötürü çıkmaz vardı. Böyle olunca da Çin’deki takımım kamp için Türkiye Antalya'yı tercih etti.

AYLARCA ÜLKEME DÖNEMEDİM

Takım 3 ay boyunca Antalya’da kalmak zorunda kaldı ve Çin'e geri dönemedi. Gerçekçi olmak gerekirse Çin takımındaki futbolcularla uyumu da tam anlamı ile yakalayamadım.Tabii ki onlar da ailelerinden uzaktı ve bu zahmeti hep birlikte yaşadık.Daha sonra hocamız, yabancıların ülkelerine geri dönebileceklerini söyledi. Bu benim için iyi oldu. Çünkü iki ülke arasındaki ilişkiler iyi olduğu için Türkiye'den Güney Afrika'ya uçmak benim için zor olmadı ve aylar sonra ülkeme, Güney Afrika’ya dönebildim.

ŞEHRİ TANITICI MESAJLAR ALDIM

Transfer sürecimden bahsetmek istersem... İsmim Kocaelisporlular tarafından duyulduktan sonra sosyal medya hesaplarıma çok sayıda mesajlar geldi. Benim nasıl bir takımda ve şehirde olabileceğime dair tanıtıcı bilgiler aktarıldı. Açıkçası ilgi beni şaşırttı. Eski menajerim de Kocaelispor'un güçlü bir geçmişi ve potansiyelli bir taraftara sahip olduğunu anlattı.

BENİM İÇİN ÇOK UYGUN BİR KULÜP

Hatta öyle ki finansal sıkıntılardan dolayı kulübün amatör liglere kadar düştüğünü, çok iyi bir şekilde geri döndüğünü, hedeflerinin ve projelerinin olduğunu belirtti. Süper Lig’e yükselmek isteyen birkulübe adım atmak benim için de iyi olacaktı. Kendi menajerlerimlede görüştükten sonra Kocaelispor'un benim için uygun bir kulüp olabileceğini düşündüm ve buraya gelmeye karar verdim.

KENDİMDEN EMİNİM

Kendime her zaman bir hedef koyarım. Kocaelispor'a imza attığım gün bir açıklama yapmış ve 20-25 gol atabileceğimi ifade etmiştim. Burada kesinlikle ligi küçük görmek gibi bir düşüncem ya da bir niyetim asla olmadı. Kolay olmayacağını biliyorum ama kendi kapasitemi bildiğim ve yapabileceklerime inandığım için bunu söyledim. Şunu da eklemeliyim… Kendimden emin olmadan da hiçbir şekilde konuşmam.

TEK BAŞINA OLACAK İŞ DEĞİL

Futbol kolektif bir oyundur. Bir futbolcu tek başına takımı başarıya götüremez. Benim bir şeyleri başarmam için arkadaşlarıma, takım arkadaşlarımın da bir şeyler başarabilmesi için bana ihtiyacı var. Kısacası futbolcu arkadaşlarım olmazsa tek başıma hiçbir şey yapamam. Kocaelispor Kulübü'nün önemli bir parçası olmak için çabalayacağım. İnşallah başarırım.

PARADAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR

Bir maça hatta antrenmana bile çıkarken hedefimizin olduğunu bilmek beni heyecanlandırıyor ve motive ediyor. Kıbrıs'tan, Doha'dan, farklı kulüplerden teklifler geldi. Daha fazla para sunan takımlar da oldu ama ben hedefi olan Kocaelispor'a gelmeyi düşündüm. Hedefi olmayan bir takıma gidip başarılı olamadığımda aynaya bakıp utanmak istemiyorum. Yani bazı şeyler paradan daha önemli.

BİR KAÇ DAHA OYNAMALIYIM

Dürüst konuşmayı seviyorum. Fiziksel kondisyonum ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Yüzde 50-60'lardayım. 2 ya da 3 haftaya kadar hazır olacağıma, sezona tam anlamı ile hazır olarak başlayacağımı umuyorum.Sadece bir kaç maç daha oynamalıyım.Ancak futbolda şunlar da oluyor.

ÖZ GÜVEN ÖNEMLİ

Diyelim bir futbolcunun kondisyonu iyi ama istediklerini sahaya yansıtamıyor.Futbolda kişinin kendisini tanıması da önemli. Çin’de sakat sakat gol oynadığım dönemleroldu ama bu süreçte goller de buldum. Çünkü öz güvenim yerindeydi. Teknik ekibimizin şu andaki gibi bana güvenmesi, beni motive etmesi çok önemli. Gerçekten bunlar bir sporcu için güzel şeyler.

YABANCILIK ÇEKMEYECEĞİM

Türkiye alışık olduğum bir ülke. Kendim için daha iyi ülke bulamazdım açıkçası. Oynadığım takımların çoğunun kampları Türkiye'de oluyor.Azerbaycan'da Karabağ takımında futbol oynadım. İki ülke arasındaki yakın kültüre de hakimim. Bu nedenle Türkiye'de fazla yabancılık çekeceğimi düşünmüyorum.

İŞİME ODAKLIYIM

Bir sporcu ve ya futbolcu ilk zamanlarında hataya fazlaca düşüyor. Ben de bu süreçten geçtim. Mesele 2-3 maç iyi oynadıktan sonra eğlenmeye gittim, yapmamam gereken şeyleri yaptım. Ama bu süreç çok geride kaldı. Şimdi evlendim, çocuğum var, aile babasıyım ve artık daha olgun birisiyim. İşime odaklıyım. Genel olarak zamanımı ailemle görüntülü konuşarak, antrenman sonrası dinlenerek, televizyon ve film izleyerek geçiriyorum.

SÖZ VERİYORUM

Benden kaynaklı olmayan hususlardan ötürü 6-7 ay futbol oynamadım. Şunu bekliyorum. Biraz sabırlı olsunlar. Eğer bana şefkat gösterilirse formam için canım pahasına elimden ne geliyorsa yaparım. Şunun sözünü veriyorum. Üzerimde Kocaelispor forması varken sahada asla yürümeyeceğim, mücadelemden taviz vermeyeceğim ve takımım için elimden gelen her şeyi yapacağım. N Not: Tercümanlık konusunda Okan Elmas’a teşekkür ediyoruz.