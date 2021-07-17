Hasan Hatipoğlu’dan gelen haberler iyi

Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk antrenman maçını kardeş kulübü Antalyaspor ile oynadı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Erzurum Oteller Bölgesi Yüksek İrtifa A Sahası’nda oynanan maçın 15. dakikasında son derece talihsiz bir sakatlık yaşandı.
SON DERECE TALİHSİZ BİR SAKATLIK
Kocaelispor’a Erzurumspor’dan transfer edilen sol stoper Hasan Hatipoğlu kendi ceza sahası önündeki topu uzaklaştırmak isterken sağ ayağı, bir kısmı açık kalan su fıskiye kanalına takıldı. Dizi dönen ve maçı yarıda bırakan futbolcunun ilk tedavisi saha içinde hızlı bir şekilde yapıldı. Hasan’ın MR sonucundan gelen haberler iyi olmadı. Ameliyat olacak olan Hasan’ın dış menüsküs, dış yan bağ ile ön çapraz bağları yırtılırken, Hasan’ın sezonun ilk yarısını kapattığı belirtildi. Başarılı futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.