17 Tem 2021 - 15:41- Spor G: 17 Tem 2021 - 15:43

Hasan Hatipoğlu’dan gelen haberler iyi
Hasan Hatipoğlu’dan gelen haberler iyi mask
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Kocaelispor sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk antrenman maçını kardeş kulübü Antalyaspor ile oynadı ve mücadeleyi 1-0 kazandı. Erzurum Oteller Bölgesi Yüksek İrtifa A Sahası’nda oynanan maçın 15. dakikasında son derece talihsiz bir sakatlık yaşandı.

SON DERECE TALİHSİZ BİR SAKATLIK

Kocaelispor’a Erzurumspor’dan transfer edilen sol stoper Hasan Hatipoğlu kendi ceza sahası önündeki topu uzaklaştırmak isterken sağ ayağı, bir kısmı açık kalan su fıskiye kanalına takıldı. Dizi dönen ve maçı yarıda bırakan futbolcunun ilk tedavisi saha içinde hızlı bir şekilde yapıldı. Hasan’ın MR sonucundan gelen haberler iyi olmadı. Ameliyat olacak olan Hasan’ın dış menüsküs, dış yan bağ ile ön çapraz bağları yırtılırken, Hasan’ın sezonun ilk yarısını kapattığı belirtildi. Başarılı futbolcuya geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
# Kocaelispor

17 Tem 2021 - 15:41 - Spor

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