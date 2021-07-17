Bugün Rize maçı ile ilk etabı noktalıyoruz

Sezon öncesi kampının ilk etabında sona gelen Kocaelispor, ikinci ve son antrenman maçını Kocaelispor’un eski futbolcularından Bülent Uygun’un çalıştırdığı Çaykur Rizespor ile oynayacak. Erzurum Oteller Bölgesi Yüksek İrtifa Tesisleri’ndeki maç saat 16.00’da başlayacak. Yeşil siyahlılar maçın ardından ilk etap kampını tamamlayacak ve futbolculara 3 gün izin verilecek. Kocaelispor kamptaki ilk antrenman maçını kardeş kulübü Antalyaspor ile oynamış ve mücadeleyi Bahattin Köse’nin golü ile 1-0 kazanmıştı.