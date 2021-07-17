İzmit Turgut Mahallesi Erguvan Sokak adresinde ikamet eden Sultan Sünük (9), doğuştan aplastik anemi ile mücadele ediyordu. 15 gün önce rahatsızlığının ilerlemesi ve konuşma yetisini kaybetmesi sonucu Kocaeli ÜniversitesiUmuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük kız 13 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sünük'ün acı haberi yakınları ve akrabalarını yasa boğdu. Sultan Sünük'ün cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
17 Tem 2021 - 15:56- Gündem Güncelleme: 17 Tem 2021 - 15:58
Küçük Sultan anemiye yenildi
İzmit'te ikamet eden 9 yaşındaki Sultan Sünük doğduğu günden bu yana mücadele ettiği aplastik anemi nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.