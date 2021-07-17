17 Tem 2021 - 15:56- Gündem G: 17 Tem 2021 - 15:58

Küçük Sultan anemiye yenildi

İzmit'te ikamet eden 9 yaşındaki Sultan Sünük doğduğu günden bu yana mücadele ettiği aplastik anemi nedeniyle yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Küçük Sultan anemiye yenildi mask

İzmit Turgut Mahallesi Erguvan Sokak adresinde ikamet eden Sultan Sünük (9), doğuştan aplastik anemi ile mücadele ediyordu. 15 gün önce rahatsızlığının ilerlemesi ve konuşma yetisini kaybetmesi sonucu Kocaeli ÜniversitesiUmuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan küçük kız 13 gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Sünük'ün acı haberi yakınları ve akrabalarını yasa boğdu. Sultan Sünük'ün cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# Sokak

17 Tem 2021 - 15:56 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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