15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kartepe Belediye BaşkanıMustafa Kocaman’ın talimatıyla Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi bahçesine 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için 251 adet fidan dikildi. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesi içerisinde leylandi, goldrayder ve ıhlamur ağaçlarından 251 adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.
17 Tem 2021 - 16:01- Gündem Güncelleme: 17 Tem 2021 - 16:03
Kartepe’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi
15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için Kartepe’de 251 fidan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın katılımıyla dikildi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.