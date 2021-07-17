17 Tem 2021 - 16:01- Gündem G: 17 Tem 2021 - 16:03

Kartepe’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi

15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için Kartepe’de 251 fidan Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın katılımıyla dikildi
Kartepe’de 15 Temmuz şehitleri için fidan dikildi mask

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Kartepe Belediye BaşkanıMustafa Kocaman’ın talimatıyla Ertuğrul Gazi Anadolu Lisesi bahçesine 15 Temmuz hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitlerimiz için 251 adet fidan dikildi. Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından okul bahçesi içerisinde leylandi, goldrayder ve ıhlamur ağaçlarından 251 adet fidan toprakla buluşturuldu. Fidan dikimine Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.
# Kartepe Belediyesi, Mustafa, Okul

17 Tem 2021 - 16:01 - Gündem

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