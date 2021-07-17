Dikkat yoğun egzersiz, kalp sorunlarını ikiye katlayabiliyor

İngiltere’de gerçekleştirilen çalışmada, yaklaşık onda biri düzenli olarak spor müsabakalarına katılan 70 binden fazla kişinin kalp sağlığını incelerken, yoğun egzersizin potansiyel olarak ölümcül bir kalp sorunu geliştirme riskini iki katına çıkarabileceği belirtildi.
2,5 KAT DAHA FAZLA
Geçtiğimiz ay EURO 2020’de Danimarkalı futbolcu ChristianEriksen’in saha içerisinde kalp krizi geçirmesi üzerine gerçekleştirilen çalışmada sporcuların ani kalp yetmezliği yaşama ihtimalleri araştırıldı.7 bini düzenli spor müsabakalarına katılan sporcular olmak üzere 70 binden fazla kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, yoğun egzersiz yapan kişilerin düzensiz kalp ritimleri veya atriyalfibrilasyon (ritim bozukluğu) yaşama olasılığının 2,5 kat daha fazla olduğu bildirildi.
55 YAŞ VE ALTINDA RİSK DAHA YÜKSEK
55 yaş ve altı kişilerin yoğun egzersiz yapmaları durumunda, yoğun egzersiz yapmayan kişilere göre 3,6 kat daha fazla kalp sorunu bildirdiği aktarılan çalışmada futbol ve ragbi gibi sporlarla uğraşan kişilerin kürek, koşu veya bisiklet gibi dayanıklılık sporunu yapan kişilere göre daha yüksek risk taşıdıkları belirtildi.
British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan araştırmada, egzersizin yalnızca belirli bir eşiğe kadar kalbe iyi geldiğinin ve daha önce bu konuda yapılan araştırmaların desteklendiğinin altı çizildi.
REKABETÇİ OLAN SPORLARDA RİSK DAHA FAZLA
Canterbury Üniversitesi'nden çalışmanın baş yazarı Dr. JamieO'Driscoll çalışma ile ilgili, "Atriyalfibrilasyon (ritim bozukluğu) riski, yoğun egzersiz gerektiren spor yapanlarda, egzersiz yapmayan ve rekabetçi olmayan fiziksel aktivite yapanlarda göre daha yüksektir" dedi.Çalışmada bununla birlikte, genel olarak fiziksel aktivitenin kardiyovasküler sağlığı iyileştirdiği, yüksek tansiyon, obezite, yüksek kolesterol riskini azalttığı ve ölüm riski azalttığı vurgulandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.