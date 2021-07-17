17 Tem 2021 - 16:03- Sağlık G: 17 Tem 2021 - 16:05

Aşılama seferberliği, kurtuluşumuz olabilir

Tüm yurtta, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarını ilimizde de devam ediyor. AVM’ler de süren aşılama çalışmaları, il sağlık müdürlüğü tarafından da inceleniyor
Aşılama seferberliği, kurtuluşumuz olabilir mask

Alışveriş merkezlerindeki stantları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü YükselPehlevan, aşılama hızı ve güncel durumla ilgili çeşitli bilgiler aldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan ve Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Ebru Çalışkan’dan oluşan heyet aşılamalarla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görerek değerlendirmelerde bulundular. İlimizin sağlık kurmayları, aşı olan vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu. Covid ile mücadelede, herkesin aşı olarak üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyleyen sağlıkçılar, ilimizdeki aşı hızından da memnun.
# sağlık, aşı

17 Tem 2021 - 16:03 - Sağlık

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