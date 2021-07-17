Alışveriş merkezlerindeki stantları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü YükselPehlevan, aşılama hızı ve güncel durumla ilgili çeşitli bilgiler aldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan ve Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Ebru Çalışkan’dan oluşan heyet aşılamalarla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görerek değerlendirmelerde bulundular. İlimizin sağlık kurmayları, aşı olan vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu. Covid ile mücadelede, herkesin aşı olarak üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyleyen sağlıkçılar, ilimizdeki aşı hızından da memnun.
17 Tem 2021 - 16:03- Sağlık Güncelleme: 17 Tem 2021 - 16:05
Aşılama seferberliği, kurtuluşumuz olabilir
Tüm yurtta, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen aşılama çalışmalarını ilimizde de devam ediyor. AVM’ler de süren aşılama çalışmaları, il sağlık müdürlüğü tarafından da inceleniyor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.