Aşılama seferberliği, kurtuluşumuz olabilir

Alışveriş merkezlerindeki stantları ziyaret eden İl Sağlık Müdürü YükselPehlevan, aşılama hızı ve güncel durumla ilgili çeşitli bilgiler aldı. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Kartepe İlçe Sağlık Müdürü Dr. Harun Arslan ve Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Ebru Çalışkan’dan oluşan heyet aşılamalarla ilgili yapılan çalışmaları yerinde görerek değerlendirmelerde bulundular. İlimizin sağlık kurmayları, aşı olan vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu. Covid ile mücadelede, herkesin aşı olarak üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini söyleyen sağlıkçılar, ilimizdeki aşı hızından da memnun.