Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelindeki tüm esnaf ve sanatkarın yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi. Bayram dönemi hareketliliğinin piyasalara olumlu yansımasının beklendiğine dikkati çeken Palandöken, "9 günlük Kurban Bayramı tatili piyasaları canlandıracak. Konaklamadan yolculuğa, bayramlık kıyafet alışverişlerinden baklavaya, yüzlerce sektörün canlanması, emeklilere bin 100 lira bayram ikramiyesi gibi gelişmelerle bu bayram 35-40 milyar liralık bir dopingin piyasaları hareketlendireceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşlarımız bu bayram tüm alışverişlerini, salgın nedeniyle 2 yıldır kazancı düşen esnafımızdan yapmalı. Gün dayanışma günü” dedi.
17 Tem 2021 - 16:04- Ekonomi Güncelleme: 17 Tem 2021 - 16:05
Palandöken: 9 günlük bayram tatili piyasaları canlandıracak
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin piyasaları canlandıracağını belirtti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.