17 Tem 2021 - 16:05- Ekonomi G: 17 Tem 2021 - 16:06

Türk Lirası bayrama erken girdi

Türk Lirası, uzun bayram tatili öncesindeki son işlem gününde dolar ve euro karşısında değer kazandı
Türk Lirası bayrama erken girdi mask

Türk Lirası’nın yükselişinde, piyasada, tatil öncesi döviz satarak TL’ye dönme eğilimi yaşanması etkili oldu. Bunun yanı sıra FED Başkanı Jerome Powell’ın ABD Parlamentosu’nda yaptığı ‘güvercin’ mesajlar içeren konuşması da doların güç kaybına yol açtı.

REZERVLER ARTTI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 9 Temmuz itibarıyla 3 milyar 855 milyon dolar artarak 104 milyar 69 milyon dolara ulaştı. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 964 milyon dolar artışla 62 milyar 583 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 2 Temmuz’da 59 milyar 619 milyon dolar seviyesindeydi. Altın rezervleri de 892 milyon dolar artarak 40 milyar 595 milyon dolardan 41 milyar 487 milyon dolara çıktı.

17 Tem 2021 - 16:05 - Ekonomi

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