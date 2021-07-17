Üniversitelilere avantajlı bankacılık

CEPTETEB Hesap ile havale ve EFT işlemlerini ücretsiz gerçekleştiren üniversiteliler TEB Finans Koçu’ndan faydalanarak harçlıklarıyla bütçe yönetimini daha kolay yapabiliyor. Birçok avantaj sunan CEPTETEB Kredi Kartı’ndan 1000 TL’den başlayan limitlerle ücretsiz olarak yararlanabilen öğrenciler, CEPTETEB Kredi Kartı ile dijital platformlarda yüzde 50 Bonus ve restoran harcamalarında ekstra yüzde 10 Bonus kampanyalarından faydalanabiliyor.

50 BİN ATM

ÜniversiTEB, Global Genç Hesap ile 100 TL, 100 euro ve 100 dolardan başlayan tutarlarla harçlık biriktirme ve avantajlı faiz oranlarından yararlanma imkanı sunuyor. ‘3 Banka Tek ATM’ uygulaması ile 50 bini aşkın ATM’den ücretsiz para çekilebiliyor.