Valilik makam gerçekleştirilen bayramlaşmaya vali yardımcılarından Dursun Balaban, Ekrem Çalık, İsmail Gültekin, Aslan Avşarbey ve daire müdürleri ile personelleri katıldı.Tüm birimlerde çalışan personelin bayramlarını tebrik ederek, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileğinde bulunan Vali Yavuz, personel çocuklarıyla da yakından ilgilenerek, hediyeler verdi.
17 Tem 2021 - 16:06- Gündem Güncelleme: 17 Tem 2021 - 16:08
Vali Yavuz, personelin bayramını kutladı
Vali Seddar Yavuz, Kurban Bayramı öncesi Valilik yerleşkesinde bulunan tüm kurumların, müdür ve personelleri ile bayramlaştı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.