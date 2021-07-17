Vali Yavuz, personelin bayramını kutladı

Valilik makam gerçekleştirilen bayramlaşmaya vali yardımcılarından Dursun Balaban, Ekrem Çalık, İsmail Gültekin, Aslan Avşarbey ve daire müdürleri ile personelleri katıldı.Tüm birimlerde çalışan personelin bayramlarını tebrik ederek, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bayramlar dileğinde bulunan Vali Yavuz, personel çocuklarıyla da yakından ilgilenerek, hediyeler verdi.