17 Tem 2021 - 16:07- Gündem G: 17 Tem 2021 - 16:08

Kocaeli Vergi Dairesi’nden KTO’ya ziyaret

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Körfez Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar ve yardımcılarıKörfez Ticaret Odası’na ziyarette bulundu
Kocaeli Vergi Dairesi’nden KTO’ya ziyaret mask

Kocaeli Vergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, Körfez Vergi Dairesi Müdürü Dursun Kaçar ve Kocaeli Vergi Dairesi başkan yardımcıları Körfez Ticaret Odası’na 7326 sayılı sayılı kanun ile alakalı bilgilendirme sunumu yapmak amacı ile ziyarette bulundu.

ÖZTÜRK TEŞEKKÜR ETTİ

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri Veysel Şenol, Ahmet Kırcı, Fatih Uykun, Fatih Fidan ve Mustafa Gülcan’in hazır bulunduğu ziyarette  KocaeliVergi Dairesi Başkanı Osman Eşgin, “Körfez Ticaret Odası ilimizin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri. Her zaman yetki ve imkânımız dâhilinde kurumsal işbirliği ile dayanışma içerisinde çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye de devam edeceğiz” dedi. KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk ziyaretleri nedeniyle Kocaeli Vergi Dairesi’ ne teşekkür etti.
# Mustafa

17 Tem 2021 - 16:07 - Gündem

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