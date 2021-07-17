Söğüt, “Kazanan Körfez’in esnafı olsun”

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası tarafından Körfez’de her bayram öncesi düzenlenen Alışveriş Panayırı, Mimar Sinan Mahallesi’nin ardından Ağadere Caddesi’nde de başladı. Başkan Şener Söğüt de panayırın açıldığı ilk gün Başkan Yardımcısı Osman Yurt, meclis üyeleri ve Ağadere Platformu yöneticileri ile birlikte hem esnafı gezdi hem de vatandaşlarla sohbet etti.
“HER ZAMAN YANINIZDAYIZ”
Esnafı gezen Başkan Söğüt, “Bizler her zaman esnafımızın yanında olduğumu belirttik. Esnaf kazanırsa, herkes kazanır. Vatandaşlarımız için de büyük kolaylık oluyor. Ve görüyoruz ki gerçekten büyük bir memnuniyet var” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.