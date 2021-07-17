17 Tem 2021 - 16:08- Gündem G: 17 Tem 2021 - 16:10

İzmit Kent Konseyi’nden Trakya İlleri Derneği’ne ziyaret

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol ve yönetimi, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Kuşkonmaz ve yönetimini ziyaret etti
İzmit Kent Konseyi’nden Trakya İlleri Derneği’ne ziyaret mask

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Yürütme Kurulu Üyeleri Meral Dönmez, Tülin Keçeci Güngör ve Lütfi Bodur ile birlikte, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile göreve getirilen, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Kuşkonmaz ve yönetimini ziyaret etti.

İKK FLAMASI TAKDİM ETTİ

Gelecek süreçte birlikte yapılabilecek ortak projeler konusunda yapılan görüş verişinin ardında ise İKK Başkanı Erol, Ayten Kuşkonmaz'a İKK flamasını takdim ederek başarılar diledi.

17 Tem 2021 - 16:08 - Gündem

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