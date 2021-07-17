İzmit Kent Konseyi’nden Trakya İlleri Derneği’ne ziyaret

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Yürütme Kurulu Üyeleri Meral Dönmez, Tülin Keçeci Güngör ve Lütfi Bodur ile birlikte, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile göreve getirilen, Kocaeli Trakya İlleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayten Kuşkonmaz ve yönetimini ziyaret etti.
İKK FLAMASI TAKDİM ETTİ
Gelecek süreçte birlikte yapılabilecek ortak projeler konusunda yapılan görüş verişinin ardında ise İKK Başkanı Erol, Ayten Kuşkonmaz'a İKK flamasını takdim ederek başarılar diledi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.