YÖKAK’tan KOÜ’ye izleme ziyareti

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İzleme Ziyareti Toplantısı, Takım Başkanlığını Prof. Dr. Öktem Vardar’ın yaptığı, Prof. Dr. Mehmet İhsan Soysal, Öznur Oğuzoğlu ve Elif Çıdam’dan oluşan YÖKAK Değerlendirme Takımı ile KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında Senato Üyeleri, KOÜ Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma Gruplarının da katılımlarıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.
TEŞEKKÜR ETTİ
İzleme ziyareti toplantısında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı başlattıklarını belirterek, öneriler doğrultusunda KOÜ’de yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. YÖKAK Değerlendirme Takımı’nın bu süreçte yol göstericiliğinin önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, tüm bu süreç içerisinde üstün gayretler gösteren KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ve ekibine teşekkür etti.
KOÜ’YE HEM ÖVGÜ HEM ÖNERİ
KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün sunumunun ardından YÖKAK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Öktem Vardar da bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Öktem Vardar sunumunda; “Kalite Güvence Sistemi” yanı sıra “ Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim” başlıklarında üniversitenin övgüye değer yönleri ile birlikte üniversite için önerilen konuları aktardı. YÖKAK İzleme Ziyareti toplantısı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.