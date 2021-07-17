17 Tem 2021 - 16:09- Gündem G: 17 Tem 2021 - 16:11

YÖKAK’tan KOÜ’ye izleme ziyareti

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Kocaeli Üniversitesi’ne, Kurumsal Dış Değerlendirme Süreçleri İzleme Programı kapsamında “İzleme Ziyareti” düzenlendi
YÖKAK’tan KOÜ’ye izleme ziyareti mask

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen İzleme Ziyareti Toplantısı, Takım Başkanlığını Prof. Dr. Öktem Vardar’ın yaptığı, Prof. Dr. Mehmet İhsan Soysal, Öznur Oğuzoğlu ve Elif Çıdam’dan oluşan YÖKAK Değerlendirme Takımı ile KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü başkanlığında Senato Üyeleri, KOÜ Kalite Komisyonu ve Alt Çalışma Gruplarının da katılımlarıyla geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi.

TEŞEKKÜR ETTİ

İzleme ziyareti toplantısında konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 2018 yılında Kurumsal Dış Değerlendirme Programı başlattıklarını belirterek, öneriler doğrultusunda KOÜ’de yapılan çalışmalar ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. YÖKAK Değerlendirme Takımı’nın bu süreçte yol göstericiliğinin önemli olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sadettin Hülagü, tüm bu süreç içerisinde üstün gayretler gösteren KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı ve ekibine teşekkür etti.

KOÜ’YE HEM ÖVGÜ HEM ÖNERİ

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün sunumunun ardından YÖKAK Değerlendirme Takımı Başkanı Prof. Dr. Öktem Vardar da bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Öktem Vardar sunumunda; “Kalite Güvence Sistemi” yanı sıra “ Eğitim-Öğretim”, “Araştırma-Geliştirme”, “Toplumsal Katkı” ve “Yönetim” başlıklarında üniversitenin övgüye değer yönleri ile birlikte üniversite için önerilen konuları aktardı. YÖKAK İzleme Ziyareti toplantısı karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

# eğitim

17 Tem 2021 - 16:09 - Gündem

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