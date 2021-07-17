17 Tem 2021 - 16:23- Asayiş G: 17 Tem 2021 - 16:26

47 tarihi sikke ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, elinde bulundurduğu tarihi sikkeleri satmaya çalıştığı tespit edilen 1 kişi düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
47 tarihi sikke ele geçirildi mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Darıca’da bir kişinin elinde çok sayıda tarihi sikke bulundurduğunu ve bu sikkelere müşteri aradığına dair duyumlara ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 47 farklı tür ve boyutlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi. Şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

17 Tem 2021 - 16:23 Kocaeli/ Darica- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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