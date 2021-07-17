47 tarihi sikke ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Darıca’da bir kişinin elinde çok sayıda tarihi sikke bulundurduğunu ve bu sikkelere müşteri aradığına dair duyumlara ulaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 47 farklı tür ve boyutlarda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sikke ele geçirildi. Şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.