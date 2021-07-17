Alınan bilgiye göre Gebze’de 2008 ve 2013 yılları arasında bin 49 kişinin, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri tarafından dolandırılarak mağdur edilmesi olayı ile ilgili tutuksuz yargılanan M.M, mahkeme tarafından 691 yıl 8 ay ağır hapis cezasına ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Cezası bir üst mahkeme tarafından onanan hükümlü, Kocaeli Polisi tarafından Yalova’da düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen M.M tutuklanarak cezaevine gönderildi.
17 Tem 2021 - 16:25- Asayiş Güncelleme: 17 Tem 2021 - 16:28
691 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı
Gebze’de işlediği dolandırıcılık suçundan yargılandığı mahkemece 691 yıl 8 ay ağır hapis cezasına ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırılan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.