17 Tem 2021 - 16:25- Asayiş G: 17 Tem 2021 - 16:28

691 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı

Gebze’de işlediği dolandırıcılık suçundan yargılandığı mahkemece 691 yıl 8 ay ağır hapis cezasına ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırılan kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
691 yıl hapis cezası ile aranan kişi polise yakalandı mask

Alınan bilgiye göre Gebze’de 2008 ve 2013 yılları arasında bin 49 kişinin, tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri tarafından dolandırılarak mağdur edilmesi olayı ile ilgili tutuksuz yargılanan M.M, mahkeme tarafından 691 yıl 8 ay ağır hapis cezasına ve 6 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Cezası bir üst mahkeme tarafından onanan hükümlü, Kocaeli Polisi tarafından Yalova’da düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adli mercilere sevk edilen M.M tutuklanarak cezaevine gönderildi.

17 Tem 2021 - 16:25 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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