İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Kocaeli Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Sarı ve yönetimini ziyaret etti. Görüşmede çocuklar için ortak düzenlenecek etkinlikler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Başkan Sarı, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. kendisi bir eğitimci olan ve çocukların öncelikleri olduğunu söyleyen Emirşah Torun, İzmit Belediyesi olarak çocuklar için her anlamda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
17 Tem 2021 - 16:39- Gündem Güncelleme: 17 Tem 2021 - 16:41
Emirşah Torun, Kocaeli Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği’ni ziyaret etti
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Kocaeli Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yardımlaşma Derneğini ziyaret etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.