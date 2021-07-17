Emirşah Torun, Kocaeli Korunmaya Muhtaç Çocuklar Derneği’ni ziyaret etti

İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, Kocaeli Korunmaya Muhtaç Çocuklar Yardımlaşma Derneği Başkanı İbrahim Sarı ve yönetimini ziyaret etti. Görüşmede çocuklar için ortak düzenlenecek etkinlikler üzerine fikir alışverişi yapıldı. Başkan Sarı, yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde olmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. kendisi bir eğitimci olan ve çocukların öncelikleri olduğunu söyleyen Emirşah Torun, İzmit Belediyesi olarak çocuklar için her anlamda destek vermeye hazır olduklarını belirtti.