İzmit Belediyesi’nden Tepeköy’e yeni merdiven

Vatandaşların sorunlarını hızla çözmek ve taleplerini yerine getirmek için aralıksız çalışan İzmit Belediyesi merdiven yapım çalışmalarına devam ediyor. Şehrin dört bir yanında vatandaşları güvenli ve konforlu yollara kavuşturan İzmit Belediyesi, İzmitlilerin yaşam alanlarını güzelleştirmek, güvenli yaşam alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürürken, Tepeköy Mahallesi Ardıçlı Sokak’a yeni merdiven yapıyor.

VATANDAŞLARIN TALEBİ

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların talebi üzerine yokuş yukarı çıkarken zorlanan vatandaşlar için Ardıçlı Sokak’a 55 metre uzunluğunda 1 metre 20 cm genişliğinde merdiven yapıyor. Merdiven yapımında 17 metreküp beton kullanan ekipler, güvenliği sağlamak amacıyla korkuluk çalışmasını da tamamlayıp halkın kullanımına sunacak.