17 Tem 2021 - 16:40- Gündem G: 17 Tem 2021 - 16:42

İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi açılışa gün sayıyor

İzmit Belediyesinin kente nefes aldıracak, tarımsal üretime ve istihdama katkı sağlayacak olan projesi İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi açılışa gün sayıyor
İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi açılışa gün sayıyor mask

Üreten Belediye İzmit Belediyesi, peyzaj çalışmalarında kullanılan bitkilerin yetiştirildiği üretim serasını içinde bulunduran İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi projesinde sona yaklaştı. Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan Ekolojik Yaşam Bahçesi, toprak ve üretime ilişkin farklı yaş gruplarının çeşitli eğitimler alabileceği, atölyelerin yapılacağı bir alan olarak tasarlandı. 

YEŞİL ALAN İLE İZMİT NEFES ALACAK

İzmit Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde, bin 8 metrekare sera alanı, 120 metrekare otopark alanı, 2 bin 562 metrekare yürüyüş alanı, 415 metrekare aromatik bitki yetiştirme alanı, , 4 bin 12 metrekare yeşil alan yer alıyor. Ekolojik Yaşam Bahçesi’nde bu zamana kadar toplamda 52 adet ağaç dikilirken 19 bin 250 adet bitki yetiştirildi. İzmit’e nefes aldıracak yeşil alanları çoğaltan İzmit Belediyesi, kısa zaman sonra Ekolojik Yaşam Bahçesini İzmitlilerle buluşturacak. 

ZİYARETÇİLER YERİNDE DENEYİMLEYECEK

Ekolojik Yaşam Bahçesi’ni ziyaret edenler yetiştirilen tıbbi ve aromatik bitkilerin faydaları ile yetiştirme koşullarını yerinde görme, öğrenme ve deneyimleme imkanı bulacaklar. Özel olarak dizayn edilen tohum saklama odalarında tohumlar saklanarak sürdürülebilir üretime tam destek verilecek. Kadınlara istihdam alanı sağlayacak olan Yaşam Bahçesi’nde katma değeri yüksek olan bitkilerle ilgili denemeler yapılarak İzmitli yetiştiricilere ışık tutulacak.

# İzmit belediyesi

17 Tem 2021 - 16:40 - Gündem

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