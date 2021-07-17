17 Tem 2021 - 16:41- Gündem G: 17 Tem 2021 - 16:43

İzmit Belediyesi, Tepeköy’de yolları yeniliyor

Kentin birçok noktasında bozulan yolları yenileyen İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Tepeköy Mahallesi Asmalar Sokak’ta asfalt yenileme çalışmalarına başladı
İzmit Belediyesi, Tepeköy’de yolları yeniliyor mask

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda ve merkezde çalışmalarına aralıksız devam eden asfalt ekibi Tepeköy Mahallesi Asmalar Sokak’ta asfalt serim çalışmasına başladı. Ekipler, 6 metre genişliğinde, 420 metre uzunluğundaki asfalt yolda başlattığı çalışmalara bayram sonrası devam edecek. Kısa sürede tamamlanacak olan yol vatandaşın kullanımına açacak.

TAHRİP OLAN YOLLAR İYİLEŞTİRİLİYOR

Asfalt serim çalışmalarının yanında, acil ihtiyaç duyulan birçok sokak ve caddede parke ve kaldırım çalışmalarına da devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha rahat ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler, Tepeköy Mahallesi Asmalar Sokak’ta asfaltın zamanla tahrip olması nedeniyle yenileme çalışmalarına Kurban Bayramı’ndan sonra devam edecek.
# İzmit belediyesi, ulaşım, Sokak

17 Tem 2021 - 16:41 - Gündem

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