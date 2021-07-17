CHP'li Tarhan Kocaeli'de yaşanan elektrik kesintilerini meclise taşıdı

Tarhan, genel kurulda yaptığı konuşmada “Üretimin ve teknolojinin merkezi Kocaeli’nde bu çağda elektrik kesintisi yaşanıyor. Kocaeli’de elektrikler gidiyor, saatlerce gelmiyor. Sanayide üretim saatlerce duruyor hem üretici hem vatandaş mağdur oluyor. Uçan araba yapacağız diyorsunuz, Kocaeli’nde sürekli elektrikler kesiliyor. Yıllardır buradaki elektrik kesintileri sorunu çözülmedi. Uzaya gideceğiz, uçan araba yapacağız hayalleri satacağınıza önce vatandaşın elektrik sorununu çözün! Bu mağduriyet bir an önce giderilmeli ve bölgenin elektrik sorunu acil olarak çözülmelidir.” dedi.

Tarhan elektrik kesintileri ile ilgili olarak ayrıca Enerji ve Altyapı Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanmak üzere TBMM Başkanlığı’na soru önergesini de sundu.

“KOCAELİ’DE 9- 10 SAATE VARAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANIYOR”

Kocaeli genelinde sık sık tekrarlanan elektrik kesintilerinden kaynaklı şikayetleri gündeme getirerek vatandaşın bu mağduriyetinin sonlandırılması için çağrıda bulunan Tarhan: “Elektrik kesintilerinden tüm bölge halkı şikayetçi. Kocaeli halkının bu sorunu yıllardır çözülmedi. Bazen 9- 10 saate varan elektrik kesintileri yaşanıyor. Uzun saatler boyunca yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle Kocaeli halkı mağdur ediliyor” dedi.

“TEKNOLOJİ ÇAĞINDA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞIYORUZ”

Tarhan: “Teknoloji çağında elektrik kesintisi yaşıyoruz. Kocaeli bir sanayi şehri, üretimin belkemiği olan bu şehirde elektrik kesintileri yaşanması üreticiyi mağdur ediyor ve üretimi sekteye uğratıyor. Vatandaşın evindeki elektrikli aletler de bu kesintilerden olumsuz etkileniyor. Uzaktan eğitim sürecinde çocuklarımız elektrik kesintisi nedeniyle eğitime erişimde sorun yaşadılar.” diyerek elektrik dağıtım şirketlerinin alt yapı yatırımlarındaki sorumluluklarına dikkat çekti. “Özelleştirme ile hizmetin iyileştirileceği ifade edilse de her geçen gün elektrik kesintileri artıyor. Verilmeyen hizmet yine vatandaşa fatura ediliyor.” diyen Tarhan, denetim yetkisini de hatırlatarak Bakanlığa sorunun çözümü için çağrıda bulundu