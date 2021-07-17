"Amca yeleğin kirlenmiş" diyerek üstündeki 40 bin liralık altınları çaldılar

Alınan bilgiye göre İzmit’te 7 Temmuz günü meydana gelen olayda, yaşlı bir vatandaşın yanına gelerek “Amca yeleğin kirlenmiş” diyen ve bir yandan temizliyormuş gibi yapan 2 kişi daha sonra hızla olay yerinden ayrıldı. Şüpheli kişiler olay yerinden ayrıldıktan sonra ceplerini kontrol eden ve ceplerinde bulunan 12 cumhuriyet altını, bin 300 TL para ile 100 dolarının olmadığını gören vatandaş, polise giderek şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayı L.K. ve T.T. isimli kişilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu İstanbul’da oldukları tespit edilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.