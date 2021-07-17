Kocaeli’de 131 ekip 248 trafik personeli hizmet verecek

Trafik kazalarını önlemek amacıyla Vali Seddar Yavuz başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantıda, yapılacak denetim çalışmalarına ilişkin yol haritası belirlendi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü VeysalTipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı, ilgili kurum müdürleri, emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığı trafik şube yetkilileri katıldı.

KOMİSYON OLUŞTURULDU

Trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 azaltılması, 2050’de “sıfır can kaybı” hedefine yönelik Türkiye Genelinde "Yol Ver Hayata" kampanyası kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından valiliğe gönderilen kısa, orta ve uzun vadeli planları içeren “Trafik Kazalarını Önleme Planı”, “Kurban Bayramı Trafik Tedbirleri” ve “Motosiklet Kazalarını Önleme” genelgeleri doğrultusunda çalışmalar başlatıldı. Bu bağlamda dün Vali Seddar Yavuz başkanlığında Emniyet/Jandarma trafik sorumluluk alanında Kurban Bayramı tatilini de içine alacak şekildepolis, jandarma, ulaştırma, belediye, sağlık, milli eğitim, tarım ve orman ile ilgili diğer birim temsilcilerinden oluşan komisyon oluşturuldu.

“131 EKİP 248 PERSONELLE SAHADAYIZ”

Toplantıda konuşan Vali Yavuz, “Kurban Bayramı nedeniyle ilimizde vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içinde geçirmeleri, kamu hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi ve vatandaşlarımızın istek ve şikayetlerinin zamanında değerlendirilmesi amacıyla valiliğimiz koordinasyonunda gerekli bütün tedbirler alınmış olup, trafik kazalarını önleme planlarımız kapsamında polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bayram süresince ana arterler dahil olmak üzere ilimizin farklı noktalarında 131 ekip 248 trafik personeli ile aralıksız hizmet verilecektir” dedi.