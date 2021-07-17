17 Tem 2021 - 17:30- Gündem G: 17 Tem 2021 - 17:40

Vatandaş isyan etti: "1 haftadır ne gelen var ne giden"
Vatandaş isyan etti: "1 haftadır ne gelen var ne giden" mask

Gazetemizin whatsApp ihbar hattına ulaşan bir okuyucumuz, Kuruçeşme Fatih Mahallesi'nde yol kenarında duran molozların alınmamasından şikayet etti. Konuyla ilgili konuşan okurumuz, "Yaklaşık bir hafta önce bu molozları çıkardık ardından bu kirliliğin kalkması için İzmit Belediyesi'ni aradık gelip alacağız dediler, ancak 1 haftadır ne gelen var ne giden. Lütfen yetkililer sesimizi duysun ve bu kirlilik kaldırılsın" ifadelerini kullandı.
# İzmit belediyesi

17 Tem 2021 - 17:30 - Gündem

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