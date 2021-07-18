18 Tem 2021 - 09:29- Gündem G: 18 Tem 2021 - 09:32

Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi Büyükşehir Zabıta yaptı

D-100 İzmit yan yolda aracında rahatsızlanan Yakup Bulut adlı vatandaşa ilk müdahaleyi, Büyükşehir Zabıta ekipleri gerçekleştirdi.
Rahatsızlanan sürücüye ilk müdahaleyi Büyükşehir Zabıta yaptı mask

Kamu düzeni ve vatandaşın huzuru için 7 gün 24 saat çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, gün içerisinde gelişen ani olaylara da müdahale ederek insanımızın yardımına koşuyor. Bugün saat 12.00 sularında D-100 İzmit mevki İstanbul yönü yan yolda aracını kullanırken rahatsızlanan Yakup Bulut adlı sürücüye, o sırada devriye atan Büyükşehir Zabıta ekibi ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

ARACINDA FENALAŞTI

D-100 İzmit yan yolda aracı ile seyahat eden Yakup Bulut adlı vatandaş bir anda fenalaştı. Aracını yol kenarına çeken Bulut’u, o sırada bölgede devriye atan Büyükşehir Zabıta ekipleri fark etti. Aracın yanına giden ekipler, vatandaşın baygın olduğunu anlayınca ilk müdahaleyi yaparak sakinleştirdi.

HEMEN 112’YE BİLDİRİLDİ

İlk müdahale sonrasında hemen durum, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bölgeye hızlı bir şekilde gelen ambulans sonrasında sağlık ekipleri, ilk tıbbi müdahaleyi gerçekleştirdi. Rahatsızlanan vatandaş, ambulans ile en yakın hastaneye götürüldü.  

SAĞLIK DURUMU İYİ ARACI TESLİM EDİLDİ

Hastane gerekli kontrol ve tedavisi yapılan vatandaş Bulut’un, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hastaneden çıkış yapan Bulut’un aracı, Büyükşehir Zabıta ekipleri tarafından kendisine teslim edildi.

# sağlık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

18 Tem 2021 - 09:29 - Gündem

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