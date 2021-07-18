18 Tem 2021 - 10:25- Gündem G: 18 Tem 2021 - 10:30

Meteoroloji uyardı: Bu hafta sıcak ve sağanak birlikte

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre sıcaklıklar hafta boyunca düşmeyecek. Hafta ortasında Kocaeli'yi etkileyecek olan sağanaklarla beraber sıcak hava daha bunaltıcı bir hal alacak.
Meteoroloji uyardı: Bu hafta sıcak ve sağanak birlikte mask

Meteoroloji yeni haftaya dair hava durumu tahminlerini yayınladı, tahminlere göre yurtta hakim olan bunaltıcı hava bir süre daha devam edecek. Hafta ortasında İstanbul dahil olmak üzere yurdun kuzey kesimlerini etkileyecek olan sağanak yağışlar hava sıcaklıklarını düşürmeyecek. Sıcak ve yağış yurdu birlikte etkileyecek.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

18 Tem 2021 - 10:25 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.215.407 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hastane kantini kiraya verilecek mask
Hastane kantini kiraya verilecek
Yollarda üst yapı işi yaptırılacak mask
Yollarda üst yapı işi yaptırılacak
Gölcük Kavaklı Caddesi’nin çehresi değişti mask
Gölcük Kavaklı Caddesi’nin çehresi değişti
Vatandaş isyan etti: "1 haftadır ne gelen var ne giden" mask
Vatandaş isyan etti: "1 haftadır ne gelen var ne giden"
Kocaeli’de 131 ekip 248 trafik personeli hizmet verecek mask
Kocaeli’de 131 ekip 248 trafik personeli hizmet verecek
CHP'li Tarhan Kocaeli'de yaşanan elektrik kesintilerini meclise taşıdı mask
CHP'li Tarhan Kocaeli'de yaşanan elektrik kesintilerini meclise taşıdı
Anket MHP'de yeni il başkanı kim olacak?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL