Bayramda ulaşım 4 gün boyunca ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz bir şekilde sağlamak amacıyla ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Kararı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından duyurdu.
BAYRAM SÜRESİNCE
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı süresince vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci günü 20 Temmuz Salı günü 00.00 ile son günü 23 Temmuz Cuma günü 24.00’e kadar 4 gün boyunca ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek.
ULAŞIM ÜCRETSİZ
Ücretsiz ulaşım Kurban Bayramı süresince deniz ulaşımı, belediye otobüsleri ve tramvay için geçerli olacak. Toplu taşıma araçları Eko-mobil ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar tatil sefer saatlerine göre çalışacak.
BU HATLAR ÜCRETLİ
Ulaşım Park’a ait Hat 200 İzmit-Kartal, Hat 250 Otogar-Sabiha Gökçen, Hat 250G Gebze Otogar - Sabiha Gökçen Havaalanı ve 800CK Cebeci - Kefken hatları ise ücretli bir şekilde hizmet vermeye devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Sol Açık - niye lan hat 250 ve hat 800 ck ücretli sizi şam şeytanları sizi bayramda ulaşımı ücretsiz yaptık diye milleti kandıracaksınız.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.