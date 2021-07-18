Gayrimenkul piyasasının nabzını tutan hepsiemlak Haziran 2021 Emlak Endeksi’ni açıkladı. Verilere göre; son bir ay içerisinde satılık konutlarda ortalama metrekare fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %5-10 arasındaki artışlarla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak geldi.

Türkiye’nin uzman emlak platformu hepsiemlak’ın ülke genelindeki verilerden oluşturduğu Haziran 2021 Emlak Endeksi[1] verileri açıklandı. Emlak sektörünün son bir ayda sergilediği performansı masaya yatıran hepsiemlak’ın açıkladığı verilere göre; satılık konut fiyatlarının en çok artış gösterdiği illerin başında %5-10 arasındaki artış oranlarıyla Hatay, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, Antalya, İstanbul, İzmir, Manisa ve Zonguldak geldi. Bu yılın geçtiğimiz aylarında olduğu gibi, konut fiyatlarında en çok artış yaşanan 10 ilden 9’unun deniz kıyılarındaki iller olması dikkat çekti.

5 büyük ilde yatırımcısına en çok Antalya kazandırdı

Son 1 ayda 5 büyük il içinde yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Antalya’yı, sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa izledi.

Türkiye’nin yükselişe geçen ilçeleri

Emlak fiyatlarında yaşanan yükselişi gösteren endeks verileri, ilçelerdeki satılık konut fiyatlarındaki hareketliliği de ortaya koydu. Türkiye genelinde alıcısına son 1 ay içerisinde en çok kazandıran ilçelerin başında; %10-24 arasındaki artışlarla İstanbul’un Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bayrampaşa ve Maltepe ilçeleri, İzmir’in Foça ilçesi, Muğla’nın Milas ilçesi, Balıkesir’in Karesi ilçesi, Hatay’ın Defne ilçesi ve Kocaeli’nin Kartepe ilçesi geldi.

İstanbul’da satılık konut fiyat değişiminde Başakşehir değerleniyor

Hepsiemlak, Haziran 2021 Emlak Endeksi verilerine göre İstanbul satılık konut piyasası son 1 ayda yükselişe geçti. İstanbul satılık konut piyasasında dikkat çeken ve son 1 ayda %10-24 oranındaki yükselişin yaşandığı ilçeler Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bakırköy, Bayrampaşa ve Maltepe oldu.

Ankara’da satılık konutlardaki metrekare fiyat artışlarında Gölbaşı ilk sırada geliyor

Ankara, il genelinde yatırımcısına kazandırdı ve haziran ayında tüm ilçelerde satılık konutlarda metrekare fiyat artışı gözlendi. İlçeler bazında Gölbaşı liste başında yer alırken Gölbaşı’nı Pursaklar, Sincan, Altındağ ve Yenimahalle takip etti.

İzmir’de Foça, satılık konut fiyatlarındaki yükselişle dikkat çekti

İzmir, satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz 1 ayda korumaya devam etti. Fiyatı en çok artan ilçelerin başında Foça, Seferihisar, Menderes, Urla ve Menemen geldi.

Antalya’nın Serik ilçesinde satılık konuta olan yatırım artıyor

Antalya satılık konut piyasasında son 1 ayda yaşanan yükselişle dikkat çeken ilk ilçe fiyatların %9 arttığı Serik oldu. Devamında %4-7 arasındaki artışlarla Konyaaltı, Kemer, Muratpaşa ve Kepez geldi.

Bursa’nın haziran şampiyonu Mudanya oldu

Bursa’nın son 1 ayda fiyatı en çok artan ilçeleri Mudanya, Yıldırım, Nilüfer ve Osmangazi oldu.

Deniz kenarlarında fiyat artışı devam edecek

Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, haziran ayı verilerini şu şekilde değerlendirdi: “Özellikle son bir senedir deniz kenarında yer alan, yazlık evlerin ağırlıklı olduğu il ve ilçelerimizde talep ve fiyat artışı gözlemliyoruz. Hepsiemlak Haziran 2021 Endeksi verileri de hiç şaşırtmadı. Uzaktan çalışmanın hayatımıza iyiden iyiye yerleştiği dönemde hem yazlık hem de kışlık olarak kullanılabilecek konutlar değerlenmeye devam ediyor. Yaz mevsiminin ilk ayında da en çok fiyat artışı yaşanan ilk 10 ilimizin 9'u denize kıyısı olan iller. En yüksek artış sıralamasında Hatay ve Aydın öne çıkıyor. Bu iki ilimizin de yazlık ilçelerinde uygun fiyatlı evler yoğunlukta ve bu da bize uygun fiyatlı yazlıklara özellikle haziran ayında yüksek talep olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra en popüler yazlık ilçelerimizin yer aldığı Muğla, Balıkesir ve Çanakkale de yine yükselişte. Hem kiraya vermek hem de yaşamak için oldukça fazla tercih edilen bu bölgelerde talep ve fiyat artışı bir süre daha devam edecektir.”